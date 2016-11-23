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П'яного водія-втікача затримали на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Кам’янському патрульні поліцейські виявили автомобіль, який втік з місця ДТП, інформує УНН-Центр із посиланянм на прес-службу патрульної поліції Дніпра.

П'яного водія-втікача затримали на Дніпропетровщині

Інспектори патрульної поліції помітили на проспекті Перемоги автомобіль LANOS, у якого був пошкоджений кузов: застрягли шматки дерева та фарби іншого кольору.

Спілкуючись із водієм, у якого були наявні ознаки алкогольного сп’яніння, патрульні з’ясували, що у чоловіка немає посвідчення. Під час перевірки особи, на місце прибув екіпаж поліцейських відділку поліції Дніпровського району. Правоохоронці повідомили, що дане авто у розшуку — водій спричинив ДТП, пошкодив два автомобіля, врізався в дерево та втік з місця аварії.

Полісмени у присутності двох свідків запропонували чоловікові пройти медичне освідування, але той відмовився.

Патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння ) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без водійського посвідчення). Матеріали передали співробітникам відділу дізнання Дніпровського відділку поліції.

Українські Національні Новини

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