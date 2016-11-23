Пьяного водителя-беглеца задержали на Днепропетровщине

Инспекторы патрульной полиции заметили на проспекте Победы автомобиль LANOS, у которого был поврежден кузов: застряли куски дерева и краски другого цвета.

Общаясь с водителем, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, патрульные выяснили, что у мужчины нет удостоверения. Во время проверки личности, на место прибыл экипаж полицейских отделения полиции Днепровского района. Правоохранители сообщили, что данное авто в розыске - водитель спровоцировал ДТП, повредил два автомобиля, врезался в дерево и скрылся с места аварии.



Полицейские в присутствии двух свидетелей предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

Патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) и постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без водительского удостоверения). Материалы передали сотрудникам отдела дознания Днепровского отделения полиции.