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Путівки для оздоровлення за держпрограмою отримали 4,8 тис. дітей - Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 12338 перегляди

Майже 77 млн грн виділено на оздоровлення 4809 дітей з вразливих сімей за програмою "єОздоровлення". Сума на одну путівку зросла на 12% порівняно з минулим роком і становить 15 890 грн.

4,8 тисячі дітей цього року змогли отримати путівки для відпочинку за програмою "єОздоровлення" - на це спрямували майже 77 млн грн з державного бюджету, сума виділених коштів на одну путівку зросла на 12%, повідомили у Мінсоцполітики у середу, пише УНН.

Деталі

"З початку 2024 року 1 924 українські родини отримали кошти на оздоровлення 4 809 дітей за програмою "єОздоровлення". Загальна сума коштів, спрямованих за цей період на вказані потреби, становить близько 76,8 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, у минулому році сума на одну путівку становила 14 165 грн, цього року - 15 890 грн.

Доповнення

У 2023 році запустили експериментальний проєкт "єОздоровлення", в межах якого найбільш вразливі українські родини з дітьми отримали можливість оздоровити свою дитину за державний кошт за принципом "гроші ходять за дитиною". 

Малозабезпечені родини, які виховують дітей з інвалідністю або які є багатодітними, можуть самостійно обрати оздоровчий заклад з числа тих, які долучилися до програми. А кошти на оздоровлення і відпочинок дитини держава надасть родині на спеціальну картку - з неї можна розрахуватися виключно за путівку. 

Вказано, що для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, також діє інша можливість оздоровитися за кошти державного бюджету в дитячому центрі "Артек" та інших дитячих таборах, які внесені до державного реєстру. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я

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