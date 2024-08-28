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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путевки для оздоровления по госпрограмме получили 4,8 тыс. детей - Минсоцполитики

Путевки для оздоровления по госпрограмме получили 4,8 тыс. детей - Минсоцполитики

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 13:04  •  3077 просмотра

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Почти 77 млн грн выделено на оздоровление 4809 детей из уязвимых семей по программе «єОздоровлення». Сумма на одну путевку выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет 15 890 грн.

4,8 тысячи детей в этом году смогли получить путевки для отдыха по программе "єОздоровлення" - на это направили почти 77 млн грн из государственного бюджета, сумма выделенных средств на одну путевку выросла на 12%, сообщили в Минсоцполитики в среду, пишет УНН.

Детали

"С начала 2024 года 1 924 украинские семьи получили средства на оздоровление 4 809 детей по программе "єОздоровлення". Общая сумма средств, направленных за этот период на указанные нужды, составляет около 76,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Как указано, в прошлом году сумма на одну путевку составляла 14 165 грн, в этом году - 15 890 грн.

Дополнение

В 2023 году запустили экспериментальный проект "єОздоровлення", в рамках которого наиболее уязвимые украинские семьи с детьми получили возможность оздоровить своего ребенка за государственный счет по принципу "деньги ходят за ребенком". 

Малообеспеченные семьи, воспитывающие детей с инвалидностью или которые являются многодетными, могут самостоятельно выбрать оздоровительное учреждение из числа тех, которые присоединились к программе. А средства на оздоровление и отдых ребенка государство предоставит семье на специальную карточку - с нее можно рассчитаться исключительно за путевку. 

Указано, что для детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, также действует другая возможность оздоровиться за средства государственного бюджета в детском центре "Артек" и других детских лагерях, которые внесены в государственный реестр. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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