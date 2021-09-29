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Путін завершив свою самоізоляцію зустріччю з Ердоганом: про що говорили президенти РФ та Туреччини

Путін завершив свою самоізоляцію зустріччю з Ердоганом: про що говорили президенти РФ та Туреччини

Київ • УНН

 • 19219 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган завершили переговори у Сочі. Вони тривали близько трьох годин. Це перша зустріч політиків за півтора року. УНН пише про що говорили лідери Російської Федерації і Турецької Республіки.

Деталі

Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган спілкувалися в рамках двосторонньої зустрічі в Сочі 2 години 45 хвилин.

На початку зустрічі Путін заявив, що відносини двох країн розвиваються позитивно, проте іноді переговори йдуть непросто. При цьому в результаті вони приносять позитивний результат, додав глава держави. “Наші відомства навчилися знаходити компроміси, вигідні для обох сторін”, — зауважив Путін. Він також подякував Ердогану за “незмінно послідовну позицію” по газопроводу “Турецький потік”.

“Здійснюються великі проекти, йдуть за планом. У повному обсязі запущений і працює „Турецький потік“ — газопровідна система в Туреччину, транзитний в Південноєвропейські країни. У зв’язку з цим не можу ще раз вам не подякувати за незмінну послідовну позицію з будівництва цієї газопровідної системи, яка відповідає інтересам турецького народу і Росії”, — сказав він.

За словами Путіна, під час “турбулентних процесів” на європейському газовому ринку Туреччина відчуває себе абсолютно впевнено і стабільно.

Довідка: Газопровід “Турецький потік” проходить по дну Чорного моря з Анапського району Краснодарського краю до узбережжя Туреччини, його протяжність становить 930 км. Перша нитка забезпечує газом Туреччину, а другою поставки здійснюються в Європу, робити це планується через Болгарію, Сербію і Угорщину. Російський президент і його турецький колега відкрили цей газопровід у січні 2020 року. Через рік, у січні 2021 року газ почав надходити до Сербії.

Турецький президент, в свою чергу, висловив подяку Путіну за допомогу в боротьбі з пожежами в країні.

Ердоган також сказав, що спільні кроки Анкари і Москви становлять велику значимість і для Сирії. “Мир у Сирії залежить від турецько-російських зв’язків”, — підкреслив президент Туреччини.

Турецький лідер також торкнувся теми взаємодії Анкари і Москви в оборонній сфері.

Президент Туреччини розповів, що у ході недавнього візиту в Нью-Йорк на ГА ООН перед турецькою стороною було піднято ряд питань. “Ми дали опонентам необхідні відповіді — довели до їх відома, що не збираємося відступати від прийнятих рішень”, — сказав турецький лідер.

Ердоган повідомив далі, що перший енергоблок АЕС “Аккую” в провінції Мерсін на півдні Туреччини може бути відкритий в 2022 році.

“Активні роботи тривають. На будівництві першої АЕС в Туреччині працюють 13 тис. осіб, 10 тис. з яких громадяни Туреччини. При цьому майже всі фахівці пройшли навчання в російських вузах. Це також вносить вклад у зміцнення наших зв’язків”, — сказав глава держави.

Після переговорів

Після завершення переговорів президенти торкнулися теми коронавірусу. Володимир Путін, який вийшов з самоізоляції, розповів, що в його оточенні захворіли три десятки людей, тому що пізно ревакцинувалися. Він розповів своєму турецькому колезі про свої високі рівні антитіл від коронавірусу і порадив ревакцинуватися “Супутником V”.

“Не дивлячись на те, що я з інфікованою людиною цілий день провів разом, не захворів. Так що наступного разу будете ревакцинуватися, робіть це вчасно і „Супутником“”, — сказав Путін. “Я вже це зробив”, — відповів Ердоган. “Тоді в наступний раз”, — запропонував російський президент з посмішкою.

Проводжаючи турецького президента, Володимир Путін подякував йому за візит. “Дуже було корисно і змістовно, будемо в контакті”, — сказав він.

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