Путин завершил свою самоизоляцию встречей с Эрдоганом: о чем говорили президенты РФ и Турции

Детали

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган общались в рамках двусторонней встречи в Сочи 2 часа 45 минут.

В начале встречи Путин заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно, однако иногда переговоры идут непросто. При этом в итоге они приносят позитивный результат, добавил глава государства. “Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон”, — заметил Путин. Он также поблагодарил Эрдогана за “неизменно последовательную позицию” по газопроводу “Турецкий поток”.

“Осуществляются крупные проекты, идут по плану. В полном объеме запущен и работает „Турецкий поток“ — газопроводная система в Турцию, транзитный в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменную последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России”, — сказал он.

По словам Путина, во время “турбулентных процессов” на европейском газовом рынке Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно.

Справка: Газопровод “Турецкий поток” проходит по дну Черного моря из Анапского района Краснодарского края до побережья Турции, его протяженность составляет 930 км. Первая нитка обеспечивает газом Турцию, а по второй поставки осуществляются в Европу, делать это планируется через Болгарию, Сербию и Венгрию. Российский президент и его турецкий коллега открыли этот газопровод в январе 2020 года. Через год, в январе 2021 года, газ начал поступать в Сербию.

Турецкий президент, в свою очередь, выразил благодарность Путину за помощь в борьбе с пожарами в стране.

Эрдоган также сказал, что совместные шаги Анкары и Москвы представляют большую значимость и для Сирии. “Мир в Сирии зависит от турецко-российских связей”, — подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер также затронул темы взаимодействия Анкары и Москвы в оборонной сфере.

Президент Турции рассказал, что в ходе недавнего визита в Нью-Йорк на ГА ООН перед турецкой стороной был поднят ряд вопросов. “Мы дали оппонентам необходимые ответы — довели до их сведения, что не собираемся отступать от принятых решений”, — сказал турецкий лидер.

Эрдоган сообщил далее, что первый энергоблок АЭС “Аккую” в провинции Мерсин на юге Турции может быть открыт в 2022 году.

“Активные работы продолжаются. На стройке первой АЭС в Турции работают 13 тыс. человек, 10 тыс. из которых граждане Турции. При этом почти все специалисты прошли обучение в российских вузах. Это также вносит вклад в укрепление наших связей”. — сказал глава государства.

После переговоров

После завершения переговоров президенты коснулись темы коронавируса. Вышедший с самоизоляции Владимир Путин рассказал, что в его окружении заболели три десятка человек, потому что поздно ревакцинировались. Он рассказал своему турецкому коллеге о своем высоком уровне антител от коронавируса и посоветовал ревакцинироваться “Спутником V”.

“Несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе, не заболел. Так что в следующий раз будете ревакцинироваться, делайте это своевременно и „Спутником“”, — сказал Путин. “Я уже это сделал”, — ответил Эрдоган. "Тогда в следующий раз“,— предложил российский президент с улыбкой.

Провожая турецкого президента, Владимир Путин поблагодарил его за визит. “Очень было полезно и содержательно, будем в контакте”, — сказал он.