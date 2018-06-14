Путін запросив Кім Чен Ина відвідати Росію у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін запросив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати Росію у вересні, передає УНН з посиланням на Reuters.
"В.Путін під час зустрічі з представником Північної Кореї Кім Йон Намом попросив його передати запрошення лідерові КНДР відвідати Росію у вересні", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, Кім Йон Нам є головою президії Верховного народного зібрання КНДР, який прибув на відкриття чемпіонату світу з футболу.
Також, як повідомляється, Путін привітав зустріч між лідером КНДР і президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, 12 червня Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками саміту в Сінгапурі.