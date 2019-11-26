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Путін обговорив з главами Міненерго РФ та "Газпрому" взаємодію з Україною в сфері енергетики

Путін обговорив з главами Міненерго РФ та "Газпрому" взаємодію з Україною в сфері енергетики

Київ • УНН

 • 11374 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін обговорив з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і главою “Газпрому” Олексієм Міллером російсько-українську взаємодію в сфері енергетики. Про це повідомляє офіційний сайт Кремля, передає УНН.

“Розглядалися питання російсько-української взаємодії в сфері енергетики”, — йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі.

“Вчора у мене відбулася телефонна розмова з президентом України (Володимиром Зеленським), і в основному вона була присвячена нашим взаєминам в сфері енергетики, — сказав Путін, відкриваючи зустріч. — Хотів би разом з вами поговорити на цю тему”.

Також на зустрічі президента з главами Міненерго і “Газпрому” обговорювалася готовність енергетичного комплексу Росії до роботи в зимовий період.

Питання взаємодії Росії і України в газовій сфері російський лідер обговорював в понеділок в телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомили в прес-службі Кремля, президенти детально обговорили газову проблематику, включаючи питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.

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