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Путін та Трамп у спільній заяві згадали зустріч військ СРСР та США на Ельбі

Путін та Трамп у спільній заяві згадали зустріч військ СРСР та США на Ельбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп ухвалили спільну заяву до 75-ї річниці зустрічі радянських та американських військ на Ельбі. Про це в суботу, 25 квітня, повідомили пресслужби Білого дому та Кремля, інформує УНН.

“25 квітня 2020 року виповнюється 75 років з дня історичної зустрічі радянських та американських солдатів, котрі потиснули один одному руки на пошкодженому мосту через річку Ельба. Ця подія стала передвісником вирішальної поразки нацистського режиму”, — йдеться в тексті заяви.

Путін і Трамп підкреслили, що “дух Ельби є прикладом того, як наші країни можуть відкласти в бік протиріччя, вибудувати довіру та співпрацювати заради спільної мети”.

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Довідка: зустріч на Ельбі — це епізод Другої світової війни, коли 25 квітня 1945 року недалеко від міста Торгау на Ельбі війська Першого Українського фронту радянської армії зустрілися з військами Першої армії США. У результаті зустрічі залишки збройних сил Німеччини були розділені на дві частини — північну та південну.

Нагадаємо, Путін переніс дату закінчення Другої світової війни в Росії.

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