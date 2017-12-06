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Путін: Росія частково винна у відстороненні від Олімпіади-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін вважає, що Москва дала привід Міжнародному олімпійському Комітету відсторонити олімпійську збірну від участі в зимовій олімпіаді 2018 року в Пхенчхані, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"По-перше, треба прямо сказати, що ми частково самі в цьому винні, бо дали привід для цього. А по-друге, вважаю, що цим приводом скористалися не зовсім чесним чином, м'яко кажучи", - сказав Путін.

За його словами, "не зовсім чесно" тому, що був задіяний принцип колективної відповідальності.

"У жодній системі права світу колективна відповідальність не передбачається", - сказав Путін.

Також він раніше заявив, що влада РФ не будуть перешкоджати відправці російських спортсменів на Олімпіаду в Пхенчхані в нейтральному статусі.

Нагадаємо, 22 російських спортсмени подали апеляцію на дискваліфікацію через допінг.

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