Путін: Росія частково винна у відстороненні від Олімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін вважає, що Москва дала привід Міжнародному олімпійському Комітету відсторонити олімпійську збірну від участі в зимовій олімпіаді 2018 року в Пхенчхані, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"По-перше, треба прямо сказати, що ми частково самі в цьому винні, бо дали привід для цього. А по-друге, вважаю, що цим приводом скористалися не зовсім чесним чином, м'яко кажучи", - сказав Путін.
За його словами, "не зовсім чесно" тому, що був задіяний принцип колективної відповідальності.
"У жодній системі права світу колективна відповідальність не передбачається", - сказав Путін.
Також він раніше заявив, що влада РФ не будуть перешкоджати відправці російських спортсменів на Олімпіаду в Пхенчхані в нейтральному статусі.
Нагадаємо, 22 російських спортсмени подали апеляцію на дискваліфікацію через допінг.