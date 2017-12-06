Путин: Россия частично виновата в отстранении от Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин считает, что Москва дала повод Международному олимпийскому Комитету отстранить олимпийскую сборную от участия в зимней олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря", - сказал Путин.
По его словам, "не совсем честно" потому, что был задействован принцип коллективной ответственности.
"Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предвидится", - сказал Путин.
Также он ранее заявил, что власти РФ не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане в нейтральном статусе.
Напомним, 22 российских спортсмена подали апелляцию на дисквалификацию за допинг.