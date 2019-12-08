ПЦУ проведе у неділю молитву "за перемогу та справедливий мир в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Православна церква України анонсувала проведення у неділю, 8 грудня, у всіх церковних установах молитви за встановлення справедливого миру та перемогу України. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ у Facebook, інформує УНН.
"В усіх храмах Православної Церкви України у неділю, 8 грудня, після Божественної літургії благословляється провести молитву за встановлення справедливого миру та перемогу України. Відповідне Розпорядження підписав Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній", - йдеться у повідомленні.
У ПЦУ відмічають, що така молитва приурочена до проведення переговорів у Парижі, які відбудуться завтра, 9 грудня.
"Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо велику надію на Всемилостивого Господа. Тож єдиними вустами і єдиним серцем завтра у всіх куточках України будемо молитися за справедливий мир та перемогу для нашого народу і нашої держави. Боже великий, єдиний, нам Україну храни!", - підкреслили у ПЦУ.
Як повідомлялося раніше, ПЦУ до річниці Об'єднавчого собору проведе розширений Архієрейський собор.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку", відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.