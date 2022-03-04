Прямої загрози вторгнення з білоруського боку на територію України немає - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Станом на сьогодні прямої загрози вторгнення військових сил Білорусі на територію України немає. Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Пока що загрози з білоруського боку щодо прямого вторгнення, тобто втягнення їх у наземну операцію, немає”, - заявив Подоляк.
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Подоляк наголосив, що не варто перебільшувати ризик, який є з білоруського боку, оскільки періодично з’являється інформація про активізацію та мобілізацію.
“Але коли ти перевіряєш інформацію - на сьогодні немає мобілізації в тому обсязі, яка достатня для того, щоб Білорусь прийняла участь в бойових діях. Тобто, принаймні на сьогодні Білорусь не приймає участі. І на сьогодні в нас немає інформації про те, що вона готова прийняти участь в бойових діях на стороні Російської Федерації. Це офіційна інформація”, - додав Подоляк.
Додамо
Раніше радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив, що поки немає офіційних даних про те, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України.