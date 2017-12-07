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Prozorro: держоргани заправилися у "Вог Трейд" на понад 86 млн грн

Prozorro: держоргани заправилися у "Вог Трейд" на понад 86 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Цього року компанія “Вог Трейд”, за наслідками підписання контрактів на постачання палива, зекономила 6, 1 млн грн державних коштів. Про це повідомляє портал “Prozorro”, передає УНН.

Згідно даних порталу з березня по листопад цього року компанія “Вог Трейд” (входить до складу компаній WOG) взяла участь у 41 тендерній процедурі закупівель палива. З них, 35 процедур уже завершені.

За їх підсумками компанія підписала контрактів з державними відомствами на понад 86 млн грн. Економія державних коштів за цими контрактами склала 6, 1 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трейдери заправлять поліцію майже на 380 млн грн

Додамо, що найчастіше “Вог Трейд” виграв тендерів у прикордонників, Міністерства енергетики та Міністерства оборони.

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