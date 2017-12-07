Prozorro: держоргани заправилися у "Вог Трейд" на понад 86 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Цього року компанія “Вог Трейд”, за наслідками підписання контрактів на постачання палива, зекономила 6, 1 млн грн державних коштів. Про це повідомляє портал “Prozorro”, передає УНН.
Згідно даних порталу з березня по листопад цього року компанія “Вог Трейд” (входить до складу компаній WOG) взяла участь у 41 тендерній процедурі закупівель палива. З них, 35 процедур уже завершені.
За їх підсумками компанія підписала контрактів з державними відомствами на понад 86 млн грн. Економія державних коштів за цими контрактами склала 6, 1 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трейдери заправлять поліцію майже на 380 млн грн
Додамо, що найчастіше “Вог Трейд” виграв тендерів у прикордонників, Міністерства енергетики та Міністерства оборони.