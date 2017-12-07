Prozorro: госорганы заправились в "Вог Трейд" на более 86 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В этом году компания "Вог Трейд", по результатам подписания контрактов на поставку топлива, сэкономила 6,1 млн грн государственных средств. Об этом сообщает портал "Prozorro", передает УНН.
Согласно данным портала с марта по ноябрь этого года компания "Вог Трейд" (входит в состав компаний WOG) приняла участие в 41 тендерной процедуре закупок топлива. Из них 35 процедур уже завершены.
По их итогам компания подписала контрактов с государственными ведомствами более чем 86 млн грн. Экономия государственных средств по этим контрактам составила 6,1 млн грн.
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Добавим, что чаще всего "Вог Трейд" выиграл тендеров у пограничников, Министерства энергетики и Министерства обороны.