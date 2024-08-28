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Проводили фейкові референдуми рф на півдні та сході України: викрито двох колаборанток

Проводили фейкові референдуми рф на півдні та сході України: викрито двох колаборанток

Київ • УНН

 • 26149 перегляди

СБУ затримала двох жінок, які допомагали окупантам проводити псевдореферендуми в Херсонській та Харківській областях. Одна збирала "голоси" під загрозою переслідування, інша надавала паспортні дані жителів.

Служба безпеки викрила ще двох колаборанток, які на початку повномасштабної війни співпрацювали з рф у Харківській та Херсонській областях. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Обидві зловмисниці займалися підготовкою псевдореферендумів росії щодо "приєднання" східного та південного регіонів України до складу росії,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після захоплення Бериславського району жінка влаштувалася до окупаційного "виборчкому", який рашисти обладнали на території громади.

Там вона займалася "бюлетенями" і у супроводі військових рф обходила двори, де збирала "голоси". У разі відмови поставити підпис на підтримку кремля – погрожувала переслідуванням з боку окупантів.

Після звільнення правобережжя регіону колаборантка втекла на Хмельниччину, де переховувалася від правосуддя під виглядом переселенки.

Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Затримана знаходиться під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Інша фігурантка – секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини. Під час тимчасової окупації громади вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації рф.Там вона збирала паспортні дані односельчан, щоб потім використати їх для проведення фейкового плебісциту на захопленій тоді частині території регіону.

Після деокупації селища фігурантка намагалася "залягти на дно", але правоохоронці встановили її місцезнаходження та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

СБУ затримала співробітника Укрзалізниці, який шпигував для фсб на Донеччині28.08.24, 10:06 • 45742 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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