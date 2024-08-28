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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проводили фейковые референдумы рф на юге и востоке Украины: разоблачены две коллаборационистки

Проводили фейковые референдумы рф на юге и востоке Украины: разоблачены две коллаборационистки

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 10:29  •  966 просмотра

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СБУ задержала двух женщин, которые помогали оккупантам проводить псевдореферендумы в Херсонской и Харьковской областях. Одна собирала «голоса» под угрозой преследования, другая предоставляла паспортные данные жителей.

Служба безопасности разоблачила еще двух коллаборационисток, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с рф в Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Обе злоумышленницы занимались подготовкой псевдореферендумов России по "присоединению" восточного и южного регионов Украины в состав России,

- говорится в сообщении.

Детали

Одной из фигуранток оказалась бывшая продавщица с правобережья Херсонщины. После захвата Бериславского района женщина устроилась в оккупационный "избирком", который рашисты оборудовали на территории общины.

Там она занималась "бюллетенями" и в сопровождении военных рф обходила дворы, где собирала "голоса". В случае отказа поставить подпись в поддержку кремля - угрожала преследованием со стороны оккупантов.

После освобождения правобережья региона коллаборантка сбежала в Хмельницкую область, где скрывалась от правосудия под видом переселенки.

Сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Задержанная находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Другая фигурантка - секретарь старосты одного из сельсоветов Купянского района Харьковщины. Во время временной оккупации общины она устроилась в местную оккупационную администрацию рф. Там она собирала паспортные данные односельчан, чтобы потом использовать их для проведения фейкового плебисцита на захваченной тогда части территории региона.

После деоккупации поселка фигурантка пыталась "залечь на дно", но правоохранители установили ее местонахождение и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

СБУ задержала сотрудника Укрзализныци, который шпионил для фсб в Донецкой области28 августа 2024, 07:06 • 40737 просмотров

Ольга Розгон

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