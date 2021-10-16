Провідний тенісист України обіграв третього сіяного на турнірі "Кубок Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко пробився у фінал кваліфікації на турнірі ATP-250 "Кубок Кремля", що стартував у Москві (Росія), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У стартовому матчі донеччанин у двох партіях обіграв представника Молдови Раду Албота, посіяного під третім номером (113 в АТР) – 7:6 (5), 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину. На рахунку Марченка 4 ейси і 2 подвійні помилки.
Наступний суперник українця – австрієць Юрій Родіонов (5), який своєю чергою обіграв узбека Дениса Істоміна.
Нагадаємо
Український тенісист пробився до фіналу турніру в Іспанії.