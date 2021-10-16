Ведущий теннисист Украины обыграл третьего сеяного на турнире "Кубок Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко пробился в финал квалификации на турнире ATP-250 "Кубок Кремля", который стартовал в Москве (Россия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В стартовом матче донетчанин в двух партиях обыграл представителя Молдовы Раду Албота, посеянного под третьим номером (113 в АТР) - 7:6 (5), 6:3.
Поединок длился 1 час 41 минуту. На счету Марченко 4 эйса и 2 двойные ошибки.
Следующий соперник украинца - австриец Юрий Родионов (5), который в свою очередь обыграл узбека Дениса Истомина.
Напомним
Украинский теннисист пробился в финал турнира в Испании.