Протягом січня 2017 року вартість житла на первинному ринку зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва в січні 2017 року склала 23302 грн/кв. м.(±1,6%). Порівняно з груднем, середня ціна збільшилась на 1,4%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію спеціалізованого порталу Столична нерухомість.
За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва збільшилася на 0,9%. Порівняно з груднем ріст цін за класами первинної нерухомості склав: економ-клас – на 0,2% до 16550 грн/кв.м; комфорт-клас – на 0,3% до 21583 грн/кв.м; бізнес-клас – на 3,9% до 29398 грн/кв.м; преміум-клас – на 3,6% до 45727 грн/кв.м.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1 листопада 2016 року у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.