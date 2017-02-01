Протягом січня 2017 року вартість житла на первинному ринку зросла

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва в січні 2017 року склала 23302 грн/кв. м.(±1,6%). Порівняно з груднем, середня ціна збільшилась на 1,4%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію спеціалізованого порталу Столична нерухомість.

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва збільшилася на 0,9%. Порівняно з груднем ріст цін за класами первинної нерухомості склав: економ-клас – на 0,2% до 16550 грн/кв.м; комфорт-клас – на 0,3% до 21583 грн/кв.м; бізнес-клас – на 3,9% до 29398 грн/кв.м; преміум-клас – на 3,6% до 45727 грн/кв.м.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1 листопада 2016 року у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.

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