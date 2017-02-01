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В течение января 2017 г. стоимость жилья на первичном рынке выросла

В течение января 2017 г. стоимость жилья на первичном рынке выросла

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в январе 2017 г. составила 23 302 грн/кв.м (± 1,6%). По сравнению с декабрем, средняя цена увеличилась на 1,4%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитическую информацию специализированного портала Столичная недвижимость.

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 0,9%. По сравнению с декабрем рост цен по классам первичной недвижимости составил: эконом-класс - на 0,2% до 16 550 грн/кв.м; комфорт-класс - на 0,3% до 21 583 грн/кв.м; бизнес-класс - на 3,9% до 29 398 грн/кв.м; премиум-класс - на 3,6% до 45 727 грн/кв.м.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября 2016 г. в компании введены скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.

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