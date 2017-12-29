Протягом доби ціни на пальне не змінилися – моніторинг АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 29 грудня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 30,27 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Зокрема, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 29,27 грн, А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 31,47 грн, а дизпальне — в середньому 27,83 грн за літр.
У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP і KLO становить 28,21 грн за літр, А-95 — 29,04 грн за літр, А-95+ — 30,31 грн за літр. Середня вартість дизпального становить 26,94 грн за літр.
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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 26,40 грн за літр, А-95 — 26,90, А-95+ — 27,52 грн за літр і дизпального — 24,55 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
• на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar середня вартість автомобільного газу становить 13,25 грн за літр;
• на АЗС Амік, TNK-BP і KLO — 13,00 грн на літр;
• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,32 грн на літр.
Як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені у зростанні цін.