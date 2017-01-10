Протягом доби троє людей отримали обмороження кінцівок на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 10 січня. УНН. У прикарпатські лікарні протягом доби привезли трьох постраждалих від обмороження і одного чоловіка із загальним переохолодженням тіла. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-Франківській області.
Так, за оперативною інформацією надзвичайників 9 січня в травматологічне відділення Тлумацької ЦРЛ поступив житель с. Бортники Тлумацького району з діагнозом обмороження правої кисті руки ІІ ступеня, та о 14.10 поступив житель с. Гринівці, з діагнозом обмороження обох стоп і правої кисті руки ІІ ступеня. На даний час потерпілі знаходяться на стаціонарному лікуванні в Тлумацькій ЦРЛ.
Цього ж дня травматологічне відділення Косівської ЦРЛ було доставлено жителя із діагнозом: обмороження ІІ-ІІІ ступеня верхніх кінцівок пальців обох китиць. На даний час потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні. Стан потерпілого середнього ступеня (помірно порушений).
Також, за інформацією рятувальників, сьогодні 10 січня в Коломийську дитячу лікарню до травматологічного відділення доставлено 15-річного житель Коломийського району с. Мишин з діагнозом - обмороження стопи правої кінцівки I ст. Стан потерпілого задовільний.
Працівниками патрульної поліції було доставлено в Рогатинську ЦРЛ прикарпатця, який проживає за адресою м. Надвірна, з діагнозом – загальне переохолодження тіла. Стан потерпілого задовільний.
Всьогод з початку року на Прикарпатті зареєстровано уже 10 випадків обмороження людей.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з початку зими на Закарпатті зафіксували 10 випадків обмороження.