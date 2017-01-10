В течение суток три человека получили обморожения конечностей на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 10 января. УНН. В больницы Ивано-Франковской области в течение суток привезли троих пострадавших от обморожения и одного мужчину с общим переохлаждением тела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-Франковской области.
Так, по оперативной информации чрезвычайников 9 января в травматологическое отделение Тлумацкой ЦРБ поступил житель с. Бортники Тлумацкого района с диагнозом обморожение правой кисти руки II степени, и в 14:10 поступил житель с. Гриновцы, с диагнозом обморожение обеих стоп и правой кисти руки II степени. В настоящее время пострадавшие находятся на стационарном лечении в Тлумацкой ЦРБ.
В этот же день в травматологическое отделение Косовской ЦРБ был доставлен житель с диагнозом: обморожение II-III степени верхних конечностей пальцев обеих кистей. В настоящее время пострадавший находится в травматологическом отделении. Состояние пострадавшего средней степени (умеренно нарушенное).
Также, по информации спасателей, сегодня 10 января в Коломыйскую детскую больницу в травматологическое отделение доставлен 15-летний житель с. Мышин Коломыйского района с диагнозом - обморожение стопы правой конечности I степени. Состояние пострадавшего удовлетворительное.
Работниками патрульной полиции был доставлен в Рогатинскую ЦРБ прикарпатец, проживающий в г. Надворная, с диагнозом - общее переохлаждение тела. Состояние пострадавшего удовлетворительное.
Всего с начала года на Прикарпатье зарегистрировано уже 10 случаев обморожения.
Напомним, как сообщал УНН, с начала зимы в Закарпатской области зафиксировали 10 случаев обморожения.