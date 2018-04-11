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Протягом доби на Донбасі поранено 4 військових, одного травмовано

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Протягом минулої доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення, ще один – бойове травмування. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення, ще один захисник – бойове травмування. Їх було оперативно доставлено до мобільних військових госпіталів, стан здоровя усіх захисників оцінюється як задовільний", - сказав він.

Загалом, за словами речника, минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 64 обстріли позицій збройних сил України, 61 з них було визначено як прицільні.

"Ворог зробив понад 60 пострілів з танків та випустив по наших опорних пунктах понад 100 мін з калібром 20 та 82 мм", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської, яке мало б початись 10 квітня, не відбулось через постійний вогонь з боку бойовиків по позиціям Збройних сил України.

 

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