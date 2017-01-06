Протягом 6-7 січня значно ускладняться погодні умови

"Протягом 6-7січня ускладнення погодних мов ми очікуємо в Одеській, Миколаївський, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Сумській областях - це сильні снігопади, хуртовини, снігові замети. З цих областей, найбільша кількість опадів, ми чекаємо, що випаде на Одещині та у Миколаївській області",- заявив М.Кульбіда.

За його словами приріст снігового покриву складе 30-35 см у Одеській і Миколаївський областях, 25-30 см у Кіровоградській, 20-25 см Черкаській, Полтавській і Сумські областях. У Чернігівській, Київській і Вінницькій областях сніговий покрив очікується в районі 14-19 см.

"Зовсім спокійна ситуація по складних погодних умовах буде у західних регіонах",- зазначив М.Кульбіда

За його даними на Сході та Південному-Сході України температура буде близькою до нуля, є висока ймовірність утворення ожеледиці на дорогах, дротах, деревах та налипання мокрого снігу.

"Що стосується західних та північних областей в цей період буде спостерігатися продовження зниження температури. В нічні години мінімальна температура становитиме від 14 до 19, місцями 20-25 (морозу-ред). Це стосується західних і північних областей, а також Вінницької, частково Черкаської та Кіровоградської областей",- зазначив М.Кульбіда.

За його словами циклон залишить Україну 9 січня, але 8 січня вже кількість опадів зменшиться, як і швидкість вітру.

"Починаючи з 10 січня буде відмічатися поступове підвищення температурного режиму",- додав М.Кульбіда.

При цьому ускладнення погодних умов на півдні України вже почалося.

"Ускладнення погодних умов вже почалось у Одеській і Миколаївський областях де спостерігаються дуже сильні снігопади, дуже мала видимість на дорогах, швидкість вітру сягає 20-22 м/с",- заявив М.Кульбіда