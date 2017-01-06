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В течение 6-7 января значительно усложнятся погодные условия

В течение 6-7 января значительно усложнятся погодные условия

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. В течение 6-7 января значительно усложнятся погодные условия в ряде областей Украины - температура достигнет 25 градусов мороза, снежный покров увеличится до 35 см, сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба Н.Кульбида, передает корреспондент УНН.

"В течение 6-7 января осложнения погодных условий мы ожидаем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях - это сильные снегопады, метели, снежные заносы. Из этих областей, наибольшее количество осадков, мы ожидаем, что выпадет в Одесской и в Николаевской областях", - заявил Н.Кульбида.

По его словам прирост снежного покрова составит 30-35 см в Одесской и Николаевской областях, 25-30 см в Кировоградской, 20-25 см Черкасской, Полтавской и Сумской областях. В Черниговской, Киевской и Винницкой областях снежный покров ожидается в районе 14-19 см.

"Совсем спокойная ситуация по сложных погодных условиях будет в западных регионах", - отметил Н.Кульбида

По его данным на Востоке и Юго-Востоке Украины температура будет близкой к нулю, высока вероятность образования гололеда на дорогах, проводах, деревьях и налипание мокрого снега.

"Что касается западных и северных областей в этот период будет наблюдаться продолжение снижения температуры. В ночные часы минимальная температура составит от 14 до 19 местами 20-25 (мороза). Это касается западных и северных областей, а также Винницкой, частично Черкасской и Кировоградской областей", - отметил Н.Кульбида.

По его словам циклон покинет Украину 9 января, но 8 января уже количество осадков уменьшится, как и скорость ветра.

"Начиная с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима", - добавил Н.Кульбида.

При этом осложнении погодных условий на юге Украины уже началось.

"Осложнение погодных условий уже началось в Одесской и Николаевской областях где наблюдаются очень сильные снегопады, очень мала видимость на дорогах, скорость ветра достигает 20-22 м/с", - заявил Н.Кульбида

Украинские Национальные Новости

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