Протягом 10 днів уряд шукатиме нових керівників держорганів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Протягом наступних 10 днів Кабмін шукатиме нових керівників державних органів, яких сьогодні звільнили з займаних посад. Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
Уряд протягом 10 днів проводитиме пошук кандидатур на керівні посади ДАБІ, Держкомзаму, Державного агентства резерву, Укртрансбезпеки, а також Національного агентства з питань держслужби.
“По всіх органах буде оголошено конкурс і протягом наступних 10 днів будуть різні процедури — ми будемо шукати нових керівників. Будуть оголошені публічні конкурси”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні звільнив із посади виконуючого обов’язки голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря.