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Протягом 10 днів уряд шукатиме нових керівників держорганів

Протягом 10 днів уряд шукатиме нових керівників держорганів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Протягом наступних 10 днів Кабмін шукатиме нових керівників державних органів, яких сьогодні звільнили з займаних посад. Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

Уряд протягом 10 днів проводитиме пошук кандидатур на керівні посади ДАБІ, Держкомзаму, Державного агентства резерву, Укртрансбезпеки, а також Національного агентства з питань держслужби.

“По всіх органах буде оголошено конкурс і протягом наступних 10 днів будуть різні процедури — ми будемо шукати нових керівників. Будуть оголошені публічні конкурси”, — сказав Гончарук.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні звільнив із посади виконуючого обов’язки голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря.

Українські Національні Новини

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