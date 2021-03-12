Процес не буде швидким: як Україна та Велика Британія ведуть переговори по безвізу

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Луцевич вважає, що питання візової лібералізації є "дуже політично чутливими" для Великої Британії на тлі виходу країни з ЄС, в якому міграційні питання відігравали досить велику роль. У цьому контексті Луцевич нагадала, що британська Консервативна партія, лідер якої Борис Джонсон наразі є прем’єр-міністром, обіцяла захистити країну від напливу мігрантів. За її словами, держава вже зараз потерпає від цього, оскільки стикнулася з браком медсестер і представників інших професій.

"Щодо питання з Україною, то українська дипломатична служба активно працює над цим, але, як на мене, воно може бути вирішене тільки у середньостроковій перспективі. За основу може бути взята дорожня карта спрощення візового режиму, яка була з ЄС, але цей процес не буде швидким", - відзначила Луцевич.

Як повідомляв УНН раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде переговори з Великою Британією про спрощення візового режиму, який є одним з найжорсткіших у світі, однак про його скасування поки що не йдеться.