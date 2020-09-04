Протас заявив, що реально хворих на COVID-19 в Україні порядку 2-3 млн осіб

"Якщо повернутися до статистики, то у нас далеко не 3 тисячі хворих щодня, у нас на сьогодні хворих порядку 2-3 млн в державі. Тому що результати скринінгу імунного серед населення говорять, що станом на червень місяць 5% населення мали антитіла. 5% населення України – це понад 2 млн (людей - ред.). З кожним місяцем кількість цих хворих суттєво у геометричній прогресії збільшується, 90% з них у безсимптомній формі хворіють не звертаючись до закладів охорони здоров'я, не потрапляючи у статистику. Тому, коли вже третина населення буде з антитілами тоді трохи пригальмуються темпи приросту", - розповів Протас.

На питання, коли саме процес пригальмування темпу приросту хворих на COVID-19 вийде на фінішну пряму, Протос відповів:

"Щоб відповісти на це питання потрібно, щоб у нас була мережа лабораторій розгалужена, щоб ми могли проводити цей імуно-ферментний аналіз. Це було б не складно, якби кошти з коронавірусного фонду витратили на це обладнання, воно не таке дороговартісне… й ми б могли фактично у кожному районі, у кожному закладі налагодити цю роботу, адже це не складна методика".

Нагадаємо, ІФА-тестування на COVID-19 у Києві провели менше 1% населення.