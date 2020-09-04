Протас заявил, что реально больных COVID-19 в Украине порядка 2-3 млн человек

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 7772 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 67166 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 103565 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 176093 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 180432 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 387793 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 224924 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 499174 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349034 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230043 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
78%
Популярные новости

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 23133 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 17370 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 35012 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 18139 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 43532 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 140371 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 128404 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 217215 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 387793 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 499174 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 7772 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 35368 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37533 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45155 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74918 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Протас заявил, что реально больных COVID-19 в Украине порядка 2-3 млн человек

Киев • УНН

 • 27040 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине реально больных COVID-19 порядка 2-3 млн человек. Об этом заявил Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины в 2014-2016 гг. в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

Протас заявил, что реально больных COVID-19 в Украине порядка 2-3 млн человек

"Если вернуться к статистике, то у нас далеко не 3 тысячи больных ежедневно, у нас на сегодня больных порядке 2-3 млн в государстве. Потому что результаты скрининга иммунного среди населения говорят, что по состоянию на июнь месяц 5% населения имели антитела. 5% населения Украины - это более 2 млн (людей - ред.). С каждым месяцем количество этих больных существенно в геометрической прогрессии увеличивается, 90% из них в бессимптомной форме болеют не обращаясь в учреждения здравоохранения, не попадая в статистику. Поэтому, когда уже треть населения будет с антителами тогда немного притормозятся темпы прироста , - рассказал Протас.

На вопрос, когда именно процесс притормаживания темпа прироста больных COVID-19 выйдет на финишную прямую, Протос ответил:

"Чтобы ответить на этот вопрос нужно, чтобы у нас была сеть лабораторий разветвленная, чтобы мы могли проводить этот иммуно-ферментный анализ. Это было бы не сложно, если бы средства из Коронавирусного фонда потратили на это оборудование, оно не такое дорогостоящее... и мы бы могли фактически в каждом районе, в каждом заведении наладить эту работу, ведь это не сложная методика".

Напомним, ИФА-тестирование на COVID-19 в Киеве провели менее 1% населения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,039.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,793.29