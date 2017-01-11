Прощальний “твіт” Б.Обами став найпопулярнішим на його сторінці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Прощальне повідомлення Барака Обами на посаді президента США стало найпопулярнішим за час його президентства, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Зазначається, що “твітом” поділилися понад півмільйона користувачів.
“Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити — не в мою здатність щось змінити, а у вашу”, — написав Б.Обама.
Як зазначає агентство Associated Press, до цього найбільш популярним був пост Б.Обами, опублікований після легалізації в США одностатевих шлюбів. Після інавгурації обраного президента Дональда Трампа, аккаунт глави держави перейде в його розпорядження.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.— President Obama (@POTUS) 11 січня 2017 р.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама під час прощальної промови на посаді закликав американців захищати демократію, а наприкінці виступу не зміг стримати сліз.