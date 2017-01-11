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Прощальний “твіт” Б.Обами став найпопулярнішим на його сторінці

Київ • УНН

 • 11081 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Прощальне повідомлення Барака Обами на посаді президента США стало найпопулярнішим за час його президентства, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Зазначається, що “твітом” поділилися понад півмільйона користувачів.

“Спасибі за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити — не в мою здатність щось змінити, а у вашу”, — написав Б.Обама.

Як зазначає агентство Associated Press, до цього найбільш популярним був пост Б.Обами, опублікований після легалізації в США одностатевих шлюбів. Після інавгурації обраного президента Дональда Трампа, аккаунт глави держави перейде в його розпорядження.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS) 11 січня 2017 р.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама під час прощальної промови на посаді закликав американців захищати демократію, а наприкінці виступу не зміг стримати сліз.

Українські Національні Новини

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