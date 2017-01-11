Прощальный "твит" Б.Обамы стал самым популярным на его странице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Прощальное сообщение Барака Обамы на посту президента США стало самым популярным за время его президентства, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
Отмечается, что "твитом" поделились более полумиллиона пользователей.
"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мою способность что-то изменить, а в вашу ", - написал Б.Обама.
Как отмечает агентство Associated Press, до этого самым популярным был пост Б.Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков. После инаугурации избранного президента Дональда Трампа, аккаунт главы государства перейдет в его распоряжение.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours.- President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама во время прощальной речи на посту призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез .