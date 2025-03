Прощальный "твит" Б.Обамы стал самым популярным на его странице

Отмечается, что "твитом" поделились более полумиллиона пользователей.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить - не в мою способность что-то изменить, а в вашу ", - написал Б.Обама.

Как отмечает агентство Associated Press, до этого самым популярным был пост Б.Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков. После инаугурации избранного президента Дональда Трампа, аккаунт главы государства перейдет в его распоряжение.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours.

- President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама во время прощальной речи на посту призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез .