Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: в ОВА повідомили, що постраждалі діти у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Двоє дітей, які постраждали внаслідок пожежі, що спричинив витік нафтопродукту в Івано-Франківській області, - у тяжкому стані, з численними глибинними опіками. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
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«Діти - у важкому стані, з численними глибинними опіками. Лікарям наразі вдалося стабілізувати стан старшого хлопчика. Його вже готують до транспортування в опіковий центр міста Львова. Як тільки буде можливість, туди на лікування відправлять і другого хлопчика», - написала Онищук у Telegram.
Окрім того, вона повідомила, що у Львові в опіковому центрі готові прийняти чоловіка, який з важкими опіковими травмами, і за життя якого борються медики КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради.
Доповнення
В результаті вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області двоє хлопчиків отримали 70-80% опіків тіла. Як зазначив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, наслідок пожежі постраждало 9 людей.