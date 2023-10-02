Прорыв нефтепровода на Прикарпатье: в ОВА сообщили, что пострадавшие дети в тяжелом состоянии

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Двое детей, пострадавших в результате пожара, который вызвал утечку нефтепродукта в Ивано-Франковской области, - в тяжелом состоянии, с многочисленными глубинными ожогами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

Цитата

«Дети - в тяжелом состоянии, с многочисленными глубинными ожогами. Врачам пока удалось стабилизировать состояние старшего мальчика. Его уже готовят к транспортировке в ожоговый центр города Львова. Как только будет возможность, туда на лечение отправят и второго мальчика», - написала Онищук в Telegram.

Кроме того, она сообщила, что во Львове в ожоговом центре готовы принять мужчину, который с тяжелыми ожоговыми травмами, и за жизнь которого борются медики КНП ОКБ Ивано-Франковского областного совета.

Дополнение

В результате взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области двое мальчиков получили 70-80% ожогов тела. Как отметил заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин, в результате пожара пострадало 9 человек.

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