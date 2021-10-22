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Промислове виробництво у вересні показало спад

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні у вересні цього року зафіксовано падіння промислового виробництва на рівні 0,7% у річному вираженні, після зростання на 0,6% місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Промислове виробництво у вересні показало спад

Деталі

При цьому промвиробництво у вересні 2021 року показало зростання на 2,9% проти показника серпня.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у вересні проти аналогічного місяця минулого року становило 0,9%, а в порівнянні з серпнем цього року з урахуванням сезонної корекції спостерігалося падіння на 1,8%.

У січні-вересні 2021 року порівняно із січнем-вереснем 2020 року промвиробництво виросло на 1,4%, при цьому в добувній промисловості та розробленні кар’єрів зросло на 1,2%, переробній зросло на 1,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросло на 1,2%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

За даними НБУ, у вересні тривало прискорення зростання цін у промисловості (до 46,5% р/р), передусім через зростання цін у вітчизняній енергетиці.

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