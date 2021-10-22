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Промышленное производство в сентябре показало спад

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине в сентябре этого года зафиксировано падение промышленного производства на уровне 0,7% в годовом выражении, после роста на 0,6% месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Промышленное производство в сентябре показало спад

Детали

При этом промпроизводство в сентябре 2021 года показал рост на 2,9% против показателя августа.

В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в сентябре против аналогичного месяца прошлого года составило 0,9%, а по сравнению с августом этого года с учетом сезонной коррекции наблюдалось падение на 1,8%.

В январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года промпроизводство выросло на 1,4%, при этом в добывающей промышленности и разработке карьеров выросло на 1,2%, перерабатывающей выросло на 1,6%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросло на 1,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

По данным НБУ, в сентябре продолжалось ускорение роста цен в промышленности (до 46,5% г/г), прежде всего из-за роста цен в отечественной энергетике.

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