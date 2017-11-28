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Прокуратура звернулася до Інтерполу з клопотанням оголосити в розшук Курченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. До Генерального Секретаріату Інтерпол внесення клопотання про оголошення у міжнародний розшук бізнесмена Сергія Курченка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН

"Завдяки спільним заходам, вжитим під координацією Прокуратура Одеської Області, правоохоронними органами внесено клопотання до Генерального Секретаріату Інтерпол про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження", - йдеться в повідомленні.

Вона також нагадала, що Курченко вмотивовано підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів.

Як повідомляв УНН, 28 червня Генеральна прокуратура України направила за адресою реєстрації бізнесмена Сергія Курченка повідомлення про підозру у вчиненні низки злочинів.

Нагадаємо, 25 вересня Ощадбанк отримав у власність будівлю АТ "Брокбізнесбанк", яка належала олігарху Сергію Курченку, у якості майна на суму 200 млн грн, яке було заставою у кредитному договорі.

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