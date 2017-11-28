Прокуратура обратилась в Интерпол с ходатайством объявить в розыск Курченко

"Благодаря совместным мерам, принятым под координацией Прокуратура Одесской Области, правоохранительными органами внесены ходатайство Генерального Секретариата Интерпол об объявлении в международный розыск Сергея Курченко с целью установления его местонахождения", - говорится в сообщении.

Она также напомнила, что Курченко мотивировано подозревается в создании преступной организации, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений.

Как сообщал УНН 28 июня Генеральная прокуратура Украины направила по адресу регистрации бизнесмена Сергея Курченко сообщение о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, 25 сентября Ощадбанк получил в собственность здание АО "Брокбизнесбанк", которая принадлежала олигарху Сергею Курченко , в качестве имущества на сумму 200 млн грн, которое было залогом в кредитном договоре.