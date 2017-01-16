Прокуратура Південної Кореї зажадала арешту "спадкоємця" Samsung
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Прокуратура Південної Кореї в понеділок зажадала заарештувати де-факто очільника концерну Samsung Лі Чже Йона за обвинуваченням у хабарництві на тлі розслідування корупційного скандалу навколо тимчасово відстороненого від влади президента країни Пак Кин Хє, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Віце-голова групи Samsung Лі Чже Йон підозрюється в тому, що концерн під його керівництвом у 2015 році підписав контракт на 18 мільйонів доларів із зареєстрованою в Німеччині компанією, яка належить центральній фігурантці корупційного скандалу Цой Сун Сіль, наближеної до президента Пак Кин Хє. Чи Чже Йона називають "спадкоємцем" в корпорації Samsung її голови Лі Гин Хі, який після інфаркту перебуває в лікарні з 2014 року.
Як вважає прокуратура, ці кошти були надані як подяка за підтримку злиття двох філій концерну - Cheil Industries і Samsung S&T, яку під тиском президентської адміністрації надав державний пенсійний фонд NPS. Голові пенсійного фонду Мун Хен Пхьо теж пред'явлені обвинувачення в корупції. Він був затриманий місяць тому. NPS є одним з найбільших акціонерів Samsung.
Цой Сун Сіль обвинувачують також у тиску на найбільші компанії країни з метою виділення грошей для двох некомерційних фондів, очолюваних нею, в тому числі і для особистого збагачення. Samsung визнав, що зробив внесок у два приватних фонди Цой Сун Сіль, але заперечує, що цей факт якось пов'язаний зі злиттям його філій.
Слідчі намагаються встановити, чи причетна до сумнівної оборудки сама президент Пак Кин Хє, якій 9 грудня 2016 року було оголошено імпічмент. Її подальшу долю має визначити Кконституційний суд Південної Кореї, який до літа цього року або затвердить імпічмент, або відновить її президентські повноваження.