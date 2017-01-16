Прокуратура Южной Кореи потребовала ареста "наследника" Samsung
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Прокуратура Южной Кореи в понедельник потребовала арестовать де-факто главу концерна Samsung Ли Чжэ Йона по обвинению во взяточничестве на фоне расследования коррупционного скандала вокруг временно отстраненного от власти президента страны Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Вице-председатель группы Samsung Ли Чжэ Йон подозревается в том, что концерн под его руководством в 2015 году подписал контракт на 18 млн долларов с зарегистрированной в Германии компанией, принадлежащей центральной фигурантке коррупционного скандала Цой Сун Соль, приближенной к президенту Пак Кын Хе. Ли Чжэ Йона называют "наследником" в корпорации Samsung ее главы Ли Гын Хи, который после инфаркта находится в больнице с 2014 года.
Как считает прокуратура, эти средства были предоставлены в качестве благодарности за поддержку слияния двух филиалов концерна - Cheil Industries и Samsung S&T, которую под давлением президентской администрации предоставил государственный пенсионный фонд NPS. Главе пенсионного фонда Мун Хен Пхьо тоже предъявили обвинения в коррупции. Он был задержан месяц назад. NPS является одним из крупнейших акционеров Samsung.
Цой Сун Соль обвиняют также в давлении на крупнейшие компании страны с целью выделения денег для двух некоммерческих фондов, возглавляемых ею, в том числе и для личного обогащения. Samsung признал, что внес вклад в два частных фонда Цой Сун Соль, но отрицает, что этот факт как-то связан со слиянием его филиалов.
Следователи пытаются установить, причастна ли к сомнительной сделке сама президент Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 г. был объявлен импичмент. Ее дальнейшую судьбу должен определить Конституционный суд Южной Кореи, который до лета этого года или утвердит импичмент, или восстановит ее президентские полномочия.