Програма підготовки бійців ЗСУ британськими військовими інструкторами буде продовжена до 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Програма підготовки українських бійців британськими військовими інструкторами буде продовжена, починаючи від квітня цього року до березня 2018 року. Про це під час брифінгу заявив державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон, передає кореспондент УНН.
"Програма підготовки буде продовжена, починаючи від квітня цього року до березня 2018 року", – сказав він.
Крім того він зауважив, що проект залучення військових інструкторів з Британії до підготовки військовослужбовців ЗСУ буде поширюватися на всі види Збройних сил України, зокрема і на військово-морські сили.
"Мова йде про обмін візитами вищого військового командування межах військово-морських сил. А також захід до Одеси нашого есмінця, це найостанніша розробка есмінця класу 45. Хотів би відмітити, що це буде перший за останній 10 років офіційних захід до українського порту корабля Великобританії", – додав він.
Як повідомляв УНН, Британія допоможе Україні в реформуванні Міноборони та ЗСУ.