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Программа подготовки бойцов ВСУ британскими военными инструкторами будет продлена до 2018 года

Программа подготовки бойцов ВСУ британскими военными инструкторами будет продлена до 2018 года

Киев • УНН

 • 14613 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Программа подготовки украинских бойцов британскими военными инструкторами будет продолжена, начиная с апреля этого года по март 2018 года. Об этом во время брифинга заявил государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает корреспондент УНН.

"Программа подготовки будет продолжена, начиная с апреля этого года до марта 2018", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что проект привлечения военных инструкторов из Британии к подготовке военнослужащих ВСУ будет распространяться на все виды Вооруженных сил Украины, в том числе и на военно-морские силы.

"Речь идет об обмене визитами высшего военного командования пределах военно-морских сил. А также заход в Одессу нашего эсминца, это самая последняя разработка эсминца класса 45. Хотел бы отметить, что это будет первый за последнее 10 лет официальный заход в украинский порт корабля Великобритании" , - добавил он.

Как сообщал УНН, Великобритания поможет Украине в реформировании Минобороны и ВСУ.

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