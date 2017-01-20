Программа подготовки бойцов ВСУ британскими военными инструкторами будет продлена до 2018 года

"Программа подготовки будет продолжена, начиная с апреля этого года до марта 2018", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что проект привлечения военных инструкторов из Британии к подготовке военнослужащих ВСУ будет распространяться на все виды Вооруженных сил Украины, в том числе и на военно-морские силы.

"Речь идет об обмене визитами высшего военного командования пределах военно-морских сил. А также заход в Одессу нашего эсминца, это самая последняя разработка эсминца класса 45. Хотел бы отметить, что это будет первый за последнее 10 лет официальный заход в украинский порт корабля Великобритании" , - добавил он.

Как сообщал УНН, Великобритания поможет Украине в реформировании Минобороны и ВСУ.