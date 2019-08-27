Проголосовано за керівний склад комітету з національної безпеки і оборони та розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з національної безпеки і оборони та розвідки, передає кореспондент УНН.
Так, в комітеті займають посади наступні народні депутати:
— Голова комітету — Олександр Завітневич, політична партія “Слуга народу”;
— Перший заступник голови комітету — Михайло Забродський, політична партія “Європейська солідарність”;
— Заступники голови комітету — Юрій Місягін, Надія Безуглова — політична партія “Слуга народу”;
— Секретар комітету — Роман Костенко, політична партія “Голос”.
Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію на голосування щодо складу комітету з питань економічного розвитку.