Проголосовано за керівний склад комітету з національної безпеки і оборони та розвідки

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Київ • УНН

 • 11378 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо складу комітету з національної безпеки і оборони та розвідки, передає кореспондент УНН.

Так, в комітеті займають посади наступні народні депутати:

— Голова комітету — Олександр Завітневич, політична партія “Слуга народу”;

— Перший заступник голови комітету — Михайло Забродський, політична партія “Європейська солідарність”;

— Заступники голови комітету — Юрій Місягін, Надія Безуглова — політична партія “Слуга народу”;

— Секретар комітету — Роман Костенко, політична партія “Голос”.

Нагадаємо, на засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні озвучили пропозицію на голосування щодо складу комітету з питань економічного розвитку.

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