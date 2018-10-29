Проект спін-офу "Зоряних війн" про Бобу Фетта закрили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Lucasfilm відмовся від виробництва спін-офу "Зоряних війн", присвяченого мисливцеві за головами Бобу Фетта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Geek Tyrant.
"Ну, у мене є погані новини для тих з вас, хто любить Star Wars, які з нетерпінням чекали цього фільму (про Бобу Фетта – ред.). Проект був закритий. Проект мертвий", - повідомив голова студії Lucasfilm Кетлін Кеннед.
Довідка УНН: Боба Фетт (англ. Boba Fett) - другорядний персонаж фантастичної кіносаги "Зоряні війни", мисливець за головами, який з незрозумілих причин придбав "міжгалактичну" популярність серед шанувальників серіалу.
У 2008 році він був поставлений журналом Empire на 79-е місце в списку найбільших кіноперсонажів всіх часів. У тому ж році був включений в список 100 найбільших вигаданих персонажів за версією сайту Fandomania.
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Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією серіал "Зоряні війни" з'явиться на екранах у 2019 році та буде коштувати компанії Disney 100 млн доларів за 10 епізодів.
Нагадаємо, в одному з клубів американського Лос-Анджелеса була проведена тематична вечірка, бурлеск-шоу в стилі "Зоряних війн".
Як повідомляв УНН, в аеропорту Лондона можна полетіти на планети з "Зоряних війн".