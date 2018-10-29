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Проект спин-оффа "Звездных войн" про Бобу Фетта закрыли

Проект спин-оффа "Звездных войн" про Бобу Фетта закрыли

Киев  •  УНН

 • 7044 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Lucasfilm откажись от производства спин-офа "Звездных войн", посвященного охотнику за головами Бобу Фетта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Geek Tyrant.

"Ну, у меня есть плохие новости для тех из вас, кто любит Star Wars, которые с нетерпением ждали этого фильма (про Бобу Фетта - ред.). Проект был закрыт. Проект мертв", - сообщил глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Справка УНН: Боба Фетт (англ. Boba Fett) - второстепенный персонаж фантастической киносаги "Звездные войны", охотник за головами, который по непонятным причинам приобрел "межгалактическую" популярность среди поклонников сериала.

В 2008 году он был поставлен журналом Empire на семьдесят девятое место в списке крупнейших киноперсонажей всех времен. В том же году был включен в список 100 крупнейших вымышленных персонажей по версии сайта Fandomania.

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Как сообщал УНН, по предварительной информации сериал "Звездные войны" появится на экранах в 2019 году и будет стоить компании Disney 100 млн долларов за 10 эпизодов.

Напомним, в одном из клубов американского Лос-Анджелеса была проведена тематическая вечеринка, бурлеск-шоу в стиле "Звездных войн".

Как сообщал УНН, в аэропорту Лондона можно улететь на планеты из "Звездных войн".

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