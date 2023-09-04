Продавав речові докази: експрокурору Сусу пом'якшили вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Апеляційна палата ВАКС пом'якшила вирок з 9 років до 7 років позбавлення волі колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу, який продавав речові докази у кримінальних провадженнях, передає УНН із посиланням на САП.
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Суд змінив вирок в частині визнання колишнього заступника Департаменту Генеральної прокуратури Суса винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме щодо заволодіння ним частини накопичувальних дисків, з причин не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати.
Таким чином суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок Суса, присудивши 7 років позбавлення волі замість 9 з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.
Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного суду.
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За даними слідства, Сус, перебуваючи на посаді заступника керівника департаменту ГПУ, впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно, а також продавав речові докази у кримінальному провадженні стороннім. За даними відомства, Сус також не вніс до своєї електронної декларації про доходи інформацію про користування позашляховиком Audi Q7 у 2015 році.
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