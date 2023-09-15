"Про автономії не йшлося": Шуфрич про документи щодо Донеччини та Луганщини, які знайшли під час обшуків

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"Цей документ, який називається концепцією, був переданий в ОБСЄ і стосувався, в принципі, збереження Донеччини і Луганщини в межах областей, як це передбачено Конституцією... Ні про які автономії не йшлося", - запевнює Шуфрич.

Деталі

За словами нардепа, документ нібито "давно знаходиться" в генеральній прокуратурі, і він "був компромісом, який можна було реалізувати в червні 2014-го року".

"І Порошенко 30 червня прийняв рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, вирішити цю ситуацію у військовий спосіб. По алгоритму області зберігалися, вони просили собі незначні додаткові повноваження. Це був предмет дискусії", - сказав Шуфрич.

Крім цього, він заявив, що Донецька і Луганська області начебто "просили", щоб посади голів адміністрацій, керівників поліції та прокуратури "погоджувалися з обласною радою", а також "право використовувати російську мову" на території областей.

Нагадаємо

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.

Як повідомили УНН джерела в СБУ, вдома у народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

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