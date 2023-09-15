"Про автономії не йшлося": Шуфрич про документи щодо Донеччини та Луганщини, які знайшли під час обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Народний депутат Нестор Шуфрич у залі Печерського районного суду заявив, що документи про Донецьку та Луганську області, які у нього знайшли під час обшуків, начебто був "переданий в ОБСЄ" і "стосувався принципів збереження Донеччини та Луганщини в межах областей України", пише УНН.
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"Цей документ, який називається концепцією, був переданий в ОБСЄ і стосувався, в принципі, збереження Донеччини і Луганщини в межах областей, як це передбачено Конституцією... Ні про які автономії не йшлося", - запевнює Шуфрич.
Деталі
За словами нардепа, документ нібито "давно знаходиться" в генеральній прокуратурі, і він "був компромісом, який можна було реалізувати в червні 2014-го року".
"І Порошенко 30 червня прийняв рішення, замість того, щоб завершити переговорний процес, вирішити цю ситуацію у військовий спосіб. По алгоритму області зберігалися, вони просили собі незначні додаткові повноваження. Це був предмет дискусії", - сказав Шуфрич.
Крім цього, він заявив, що Донецька і Луганська області начебто "просили", щоб посади голів адміністрацій, керівників поліції та прокуратури "погоджувалися з обласною радою", а також "право використовувати російську мову" на території областей.
Нагадаємо
Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.
Як повідомили УНН джерела в СБУ, вдома у народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
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