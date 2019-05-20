Призначено нового керівника Нацполіції Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Херсоні представили нового очільника Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі – полковника поліції Віталія Стрижака. Про це повідомила прес-служба Нацполіції, передає УНН.
Так, Стрижака сьогодні представив заступник голови Нацполіції України Ігор Клименко.
"Ігор Клименко зазначив, що наказом голови Нацполіції, за погодженням міністра внутрішніх справ, начальником Головного управління Нацполіції АР Крим та м. Севастополі призначено полковника поліції Віталія Стрижака", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до цього Стрижак перебував на посаді заступника начальника – начальника кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в м. Києві.
Нагадаємо, наприкінці квітня начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.
Тоді начальником Головного управління Національної поліції в Одеській області призначили генерала поліції третього рангу Олега Беха, який раніше обіймав посаду начальника ГУНП у Харківській області.
Новим очільником Головного управління Національної поліції в Харківській області став генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко.