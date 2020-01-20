Пристайко повідомив, якою буде реакція України на обстріли в зоні розведення на Донбасі

КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна обов'язково реагуватиме на обстріли бойовиків на ділянках розведення, а також звернеться до партнерів по "нормандському форматі" за умов, якщо попередні домовленості не діють. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає кореспондент УНН.