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Пристайко повідомив, якою буде реакція України на обстріли в зоні розведення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна обов'язково реагуватиме на обстріли бойовиків на ділянках розведення, а також звернеться до партнерів по "нормандському форматі" за умов, якщо попередні домовленості не діють. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає кореспондент УНН.

Пристайко повідомив, якою буде реакція України на обстріли в зоні розведення на Донбасі

"Що стосується "мінського процесу" і збільшення обстрілів (в районі Золотого - ред.): ми безумовно стурбовані цим. Це припало якраз на наше обговорення з новим діючим головою ОБСЄ, яким чином, і що це означає взагалі, чи це означає спроби зриву процесу (розведення - ред.)", - сказав міністр.

Він зауважив, що перше, що необхідно зробити зараз - це "посилити місію ОБСЄ" для того, "щоб фіксувати ці дані і вимагати виконання".

"Я думаю, що буде реакція на такі обстріли з боку української сторони. Будемо тоді терміново зв’язуватись з нашими партнерами по "нормандському формату", тому що ми дійсно так само як і ви бачимо, що домовленості не спрацьовують", - сказав він.

Нагадаємо, за даними ООС, за минулу добу, 19 січня, бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один військовослужбовець загинув.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Мінську сторони погодили нову ділянку розведення на Донбасі. 

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